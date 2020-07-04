Забота о пенсионерах или о Путине? | #КУБ

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Голосование по поправкам завершилось. Результаты для многих были предсказуемы. "Триумфальным референдумом о доверии Путину" назвал это голосование пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Защитим память предков", "Родной земли не отдадим ни пяди", "Ответственное отношение к животным", "Сохраним природные богатства и семейные ценности" - это все лозунги с агитационных листовок и билбордов. Даже губернатор Петербурга Александр Беглов заявил:

"Для меня очень симпатичны поправки о защите животных. У нас три собаки, поэтому мы за эту поправку в семье голосуем активно".

Про обнуление сроков Путина в агитматериалах практически не упоминалось. Хотя на просторах интернета многие писали о том, что цель голосования исключительно в обнулении.

“Я против насилия над правами в угоду чувства собственной важности конкретной личности”, - пишет глава организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

❌Нет, не одобряю изменение Конституции! Во-первых, мне текущая Конституция в целом нравится (не нравится, что её само... Publiée par Artem Kozlyuk sur Mercredi 1 juillet 2020

Тем не менее генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки уверена, что эта поправка прошла бы и отдельно “с таким же свистом”.

“Для меня очевидно, что Путин поделился своим личным ресурсом, чтобы поддержать все остальные поправки, серьезно меняющие государственное устройство и принципы”.

На следующий день после голосования многие заметили, как начали меняться речи властей. Если до 1 июля включительно это было голосование об индексации пенсий, суверенитете российского права, о защите традиционных ценностей, то 2 июля это уже было голосование о консолидации граждан вокруг Путина.

Общественный деятель, бывший член Совета по правам человека при президенте Екатерина Шульман уверена, что такого раскола среди людей бы не было, если бы не обнуление.

"Если бы поправки касались только, например, социальных и идеологических вопросов, то не было бы нужды в таких фокусах с голосованием, ведь, судя по социологическим данным, эти изменения либо приветствуются, либо воспринимаются нейтрально".

Сегодня будет, понятно, всего очень много, но вот пока фрагмент для казанской Деловая электронная газета "БИЗНЕС Online"... Publiée par Екатерина Шульман sur Jeudi 2 juillet 2020

"Фантастическим героем-злодеем из комиксов" назвал Путина журналист Роман Супер и перечислил, что, по его мнению, было уничтожено за годы Путина у власти: журналистика, рубль, выборы, парламент, принцип сменяемости власти, суд, отношения с целым миром, сыр, а теперь и Конституция.

Многие интернет-пользователи жалели о том, что нельзя было проголосовать по каждой поправке по отдельности. Как вы думаете, результаты были бы такими же, если бы речь шла только о полномочиях президента? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".