Задержанных в Москве активистов отпустили

В ночь на субботу полиция отпустила большинство активистов, задержанных за пикеты у здания ФСБ в центре Москвы. Акция протеста собрала несколько десятков человек, выступивших в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой: её обвиняют в оправдании терроризма, прокуратура потребовала для неё шесть лет тюрьмы.

Александр Мацкевич, активист:

"Нас дальше ждёт социальная деградация, дальше — 'закручивание гаек'. Если люди не будут выражать своё мнение — не знаю, до какой степени. Есть образец: Северная Корея. Вряд ли туда кто-то хочет".

Светлана Прокопьева в ноябре 2018-го написала для "Радио Свободы в Пскове" колонку "Репрессии для государства" о теракте в УФСБ по Архангельской области: 31 октября 17-летний Михаил Жлобицкий взорвал себя в приёмной здания. Журналистка высказала мнение, что государство и правоохранительные органы несут часть ответственности за произошедшее.

Текст был удалён по требованию Роскомнадзора, на опубликовавшие их СМИ были наложены штрафы, на Прокопьеву завели уголовное дело.