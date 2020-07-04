Протесты у Кремля: "Отменить конституционную реформу"

Вопреки запрету на многолюдные собрания, наложенному в связи со вспышкой коронавируса, несколько сотен представителей российской оппозиции (в том числе коммунисты и активисты движения "Левый фронт" собрались в субботу возле Кремля, требуя отмены результатов прошедшего голосования по поправкам в конституцию.

По мнению протестующих, доверять официальным итогам невозможно, потому что процедура не поддаётся общественному контролю.

“Я считаю, что это был мошеннический обман населения в особо крупном размере. Это было насилие над всеми гражданами в извращённой форме", - заявил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

“Такого позора, честно, я ещё не видел в своей жизни, - говорит один из протестующих. - Это не голосование по поправкам в конституцию, это самый настоящий цирк и дешёвый балаган. Все вбросы, все фальсификации, - всё видели".

Около 500 человек встали в очередь перед администрацией президента России, чтобы передать подписанные ими заявления о несогласии с конституционной реформой и тем, в какой форме проходило голосование по поправкам в Основной закон страны.