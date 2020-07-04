Карловы Вары: кинопросмотр без конкурса

Проведение международного кинофестиваля в чешском городе Карловы Вары пришлось отменить в привычном формате из-за пандемии коронавируса. Но любители кино в Чехии до 10 июля смогут увидеть, как и прежде, фильмы, попавшие в программу. Это событие состоится без церемонии вручения наград и главного приза основного конкурса — "Хрустального глобуса".

Президент фестиваля Иржи Бартошка: "Наш отдел программ выбрал 16 картин — это три европейских премьеры и одна мировая премьера. У зрителей не было возможности приехать к нам, поэтому мы решили привезти фестиваль в регионы".

Карловарский смотр — один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля— оба ведут свою историю с 1946 года.

В течении предстоящих дней зрители смогут посмотреть фестивальную коллекцию в 96 кинотеатрах страны. Программа открылась показом австралийской комедии под названием "Молочные зубы" режиссера Шеннон Мерфи.

"Думаю, что предложенный организаторами формат просмотра — хорошая альтернатива", — говорит зрительница.

Сейчас все показы сопровождаются стримингом с участием создателей картин. Организаторы фестиваля в ноябре проведут масштабный международный кинопросмотр.

Директор кинофестиваля Карел Ох говорит: "Мы хотим, чтобы наши зрители увидели фильмы. Вместо того, чтобы отменить показ полностью, лучше привезти фильмы туда, где живут наши зрители".

В ноябре в Карловых Варах будет представлено 30 фильмов, каждый из которых в течение четырех просмотровых дней будет демонстрироваться дважды. Но событие с конкурсами и призами перенесено на лето 2021 года.