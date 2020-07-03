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Контрабанда вируса

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 Jeremy Wilks
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Контрабанда вируса
Авторское право  euronews
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Мир переживает необычную пандемию, спровоцированную таинственным вирусом, который пришел из животного мира. Сегодня никто точно не знает подробностей его происхождения. Какими знаниями мы располагаем о новом коронавирусе и стоит ли нам готовится к очередной эпидемии?

Первый вопрос: является ли новый коронавирус патогеном естественного происхождения. В поисках ответа мы отправились в Швейцарский институт вирусологии и иммунологии. Эта лаборатория под Берном одной из первых в Европе получила живой образец нового коронавируса, официальное название которого - SARS-CoV-2. Исследователям удалось быстро сделать его синтетический клон.

Руководитель института, профессор Кристиан Гриот, иронически замечает: "Это может показаться странным, но да, в этом красивом уголке, на природе, у нас есть SARS, клонированный вирус. Это правда".

Синтетический образец потенциально столь же смертоносен, как и природный, говорят специалисты. Для разработки клона ученые воспользовались новой технологией, работа заняла у них несколько недель. Тот факт, что исследователи смогли быстро клонировать вирус, заставляет задуматься о том, что изначально он мог быть создан в лаборатории.

Профессор Гриот не согласен: "Ну, на этот счет существуют спекуляции, говорят что вирус был создан в уханьской лаборатории, которая занимается исследованиями синдрома SARS. На мой взгляд, на сегодня - это только предположения, у нас нет никаких убедительных доказательств в пользу этой версии".

Откуда же тогда появился новый коронавирус? "Скорее всего, вирус изначально присутствовал у летучих мышей, затем он поселился в резервуаре, промежуточном хозяине (мы не знаем, какое это было животное), а оттуда уже атаковал человека", - резюмирует профессор.

Установлено, что к первой вспышке атипичной пневмонии в 2002 году привели летучие мыши, они же спровоцировали синдром MERS в 2012. Теперь эти животные - подозреваемые номер один в распространении нового коронавируса. По словам эпидемиолога Доминик Понтье, летучие мыши имеют уникальную надежную иммунную систему. Она позволяет им справиться с вирусами, которые легко убьют других представителей мира фауны.

"Самое удивительное, что у большинства летучих мышей болезни протекают бессимптомно, - отмечает эксперт. - У них не развиваются признаки инфекции - возьмите бешенство, новый коронавирус, лихорадку Эбола, вирусы Нипах и Хендра, MERS. Все это циркулирует в среде летучих мышей, но у нас сложилось впечатление, что на них это никак не влияет".

Ученые считают, что вирус, близкий к новому коронавирусу, существовал в популяциях летучих мышей десятилетиями. Появление именного этого типа у человека, вероятно, произошло из-за длительного контакта между разными видами - в той или иной форме.

"В какой-то момент во время обмена может возникнуть удачная генетическая комбинация, удачная для передачи вируса к человеку, - комментирует Понтье. - Вирус просто так в популяции не возникает! Это длительный процесс, и обычно виновником является сам человек".

В Музее естественной истории в Париже исследователь Александр Хасанан работает над тем, чтобы лучше понять этот процесс. Некоторые гены в новом вирусе указывают на его возможную связь с панголинами, ящерами, которых продают нелегально для использования в народной китайской медицине.

Вирусолог задается вопросом: "Интересно, как сами ящеры получили этот вирус, в этом вся загвоздка. Потому что вирус обнаружили у животных, которых изъяла таможня. До настоящего времени подобный вирус не был идентифицирован у ящеров, живущих в дикой природе".

Ученые вновь задаются вопросом о роли человека в передаче вируса. Не исключено, что ящеры, незаконно ввезенные из Юго-Восточной Азии, были заражены летучими мышами на китайском рынке. При этом вирус, обнаруженный у панголинов, лишь на 90% соответствует человеческому подтипу. Для достижения стопроцентного совпадения нужны около 50 лет эволюционных изменений.

"Сейчас мы ищем в дикой природе вирус, максимально приближенный к тому, что поражает человека! - рассказывает Александр Хасанан. - История странная, так как все так или иначе ведет нас в Юго-Восточную Азию, на самый юг Китая, но никак не в Ухань. Для меня очевидна в этой истории роль контрабанды диких животных - вирус пришел либо напрямую от привезенного животного, которого выставили на продажу или держали в неволе, ну, или от животного из лаборатории. Так или иначе, толчок дала именно контрабанда живых представителей фауны".

"Однако если новый коронавирус совершил переход от животных к людям, вполне логично задуматься о наших отношениях с животным миром вообще, понять риски на будущее. Никто не знает животных лучше, чем ветеринары. Один из них, Мишель Пепан, работает в ветеринарной академии близ Лиона. Он подчеркивает, что коронавирусы, часто приходящие от летучих мышей, буквально окружают нас: "Почти все виды животных переносят коронавирус - это справедливо для кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота, лошадей, животных из нашего окружения".

Ученым важно выяснить происхождение SARS-CoV-2 с учетом того, что сегодня все больше инфекций преодолевают видовой барьер, речь идет о группе заболеваний, называющихся "зоонозами". Как это происходит? В Китае, считают специалисты, это может стать следствием бизнеса вокруг диких животных - охоты, контрабанды, торговли.

"Изменение климата, конечно, оказывает влияние, но не обязательно является основным фактором возникновения инфекционных заболеваний, - считает Пепан. - Нужно принимать в расчет множество факторов: практику ведения сельского хозяйства, орошение, вырубку лесов, сближение с дикой природой, экотуризм. То, что люди стремятся тесно контактировать с природой, означает, что в какой-то момент мы столкнемся с вирусами, которые до сих пор были ограничены лишь животным миром".

Итак, сегодня мы сражаемся с SARS-CoV-2, но в течение следующих нескольких десятилетий ученые могут получить для исследований и его двоюродных братьев - SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 и так далее. Профессор Кристиан Гриот подтверждает: "Я думаю, что внезапно может появится огромное число вирусов и да, потом мы можем получить их и среди людей. 70% новых болезней перешли от животных к людям, очень многие из них оказали серьезное воздействие на человека. Так что и некоторые новые подтипы будут смертельны".

Способ борьбы с возникающими болезнями - тестирование. Ученые говорят, что необходимо собрать больше образцов вирусов у большего количества животных. Это позволит получить точное представление об угрозах и лучше подготовиться к возможным пандемиям в будущем.

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