Журналистке Светлане Прокопьевой грозит 6 лет тюрьмы за "оправдание терроризма"

Прокуратура во время прений в Псковском областном суде попросила шесть лет колонии общего режима с последующим запретом заниматься журналистикой в течение четырех лет для журналистки Светланы Прокопьевой, обвиненной в сентябре 2019 года в оправдании терроризма. Об этом сообщила адвокат журналистки Татьяна Мартынова.

Прокурор считает преступление по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма") полностью доказанным. Представитель надзорного ведомства на суде в пятницу попросил о таком наказании, обратив внимание на "общественную опасность содеянного". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

В свою очередь сторона защиты заявила о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению адвокатов, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому защита просит оправдать Прокопьеву.

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный 17-летним подростком в УФСБ Архангельска в октябре того же года. В эфире Прокопьева высказала свое мнение о действиях террориста, связывая их с социальной и политической обстановкой в стране. По мнению следствия, в своей программе журналист допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

В марте 2020 года расследование дела было завершено, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. В середине июня дело начали рассматривать в суде.

Расшифровка радиоэфира была опубликована на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удалена по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

В открытом письме, опубликованным рядом СМИ, Прокопьева отказаласься признавать свою вину.

Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Что заблокированные законные пути выталкивают энергию протеста вот в такое, общественно опасное, русло Светлана Прокопьева журналистка

Прокопьева — специальный корреспондент Русской службы Би-би-си, корреспондент радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".