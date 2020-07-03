Обновление: Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс, который координировал постепенную отмену карантинных мер.

Французское правительство, вслед за главой кабинета министров, ушло в отставку.

В пятницу утром, как это предписано конституцией V-ой Республики, Эдуар Филипп отправился в Елисейский дворец - официальную резиденцию главы государства, где сложил с себя полномочия второго человека в стране.

Президент Эммануэль Макрон эту отставку принял, сообщило AFP.

Отставка кабинета - традиционный закономерный шаг в политической жизни Франции, когда после объявления результатов выборов правительство уходит, продолжая, однако, исполнять свои обязанности вплоть до назначения новых министров.

Эдуар Филипп победил на выборах мэра портового Гавра с большим отрывом. Согласно закону, принятому во времена, когда президентом был Франсуа Олланд, члену кабинета министров или депутату Национального собрания запрещено совмещать должности и мандаты в законодательной и исполнительной ветвях власти, в этом случае требуется выбрать что-то одно.

На протяжении кризиса, вызванного эпидемией, французская пресса многократно указывала на разногласия между первыми лицами. Чаще всего детали споров Макрона и Филиппа оставались за закрытыми дверями, но некоторые подробности все же иногда просачивались.

Одна из них касалась введения жестких мер изоляции, вторая - деталей дефицита средств индивидуальной защиты.

Кроме того, сообщалось, что рейтинг доверия Филиппа существенно превосходит рейтинг доверия Макрона, и это, как утверждали медиа, тоже было источником напряженности в отношениях двух политиков.

Многие гадают, кто может занять место Филиппа.

В числе первых называют имя Жан-Ива Ле Дриана, нынешнего главы внешнеполитического ведомства Франции, одного из "тяжеловесов" в политике страны, умеющего ладить с представителями практически любой части истеблишмента: левой, правой, ультраправой или ультралевой.

Рассматривается, как сообщается, и кандидатура Флоранс Парли, она была главой министерства обороны.

В случае, если выбор Макрона падет на нее, это станет вторым случаем за последние 30 с небольшим лет, когда пост такого уровня займет женщина.

Первой женщиной премьер-министром Франции стала Эдит Крессон, она руководила правительством, когда президентом страны был Франсуа Миттеран.