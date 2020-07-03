MH17: суд рассмотрит альтернативные версии катастрофы

Судья, ведущий дело о катастрофе рейса MH17, выступил за рассмотрение альтернативных версий трагедии и назвал неоправданной позицию прокуратуры, которая призывает сосредоточиться лишь на ракете российского происхождения.

Так, к делу будут приобщены материалы российской корпорации "Алмаз-Антей", производителя комплексов "Бук". Эксперты компании считают, что дальность их продукта позволяла запустить её и с территории, которая находилась под контролем украинских войск.

Кроме того, будет разрешено опросить свидетелей в рамках версий о том, что "Боинг" был сбит по ошибке или использовался как прикрытие для украинского военного самолёта.

Но всё это будет рассмотрено позже: продолжение дела отложено по крайней мере до 31 августа. Всем четверым обвиняемых — троим россиянам и украинцу — отправлены новые повестки, но в зал суда никто из них не собирается.

Единственный, кто участвует в процессе дистанционно — гражданин России Олег Пулатов, занимавший 6 лет назад высокую должность в разведке самопровозглашённой ДНР. Однако его защита говорит о больших трудностях: личное общение с голландскими адвокатами невозможно из-за запрета на авиаперелёты, а суд в пятницу отказал в переводе всех материалов дела на русский язык: это требование сочли "недостаточно обоснованным".