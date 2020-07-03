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В Луизиане самолёт приземлился на шоссе

Пилот из Луизианы, испытавший проблемы с двигателем, совершил безопасную аварийную посадку на шоссе.

В четверг утром Хоу Гидри находился в полёте около часа и был на высоте 600 метров, когда у его легкомоторного самолёта стал отказывать двигатель. Пилот знал, что не сможет вернуться на аэродром, но он вспомнил совет своего инструктора и решил совершить посадку на самом широком шоссе, которое удастся найти поблизости. Это ему удалось.

Инцидент снял на видеорегистратор водитель одного из грузовиков, проезжавших по соседнему шоссе.

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