В Луизиане самолёт приземлился на шоссе

Пилот из Луизианы, испытавший проблемы с двигателем, совершил безопасную аварийную посадку на шоссе.

В четверг утром Хоу Гидри находился в полёте около часа и был на высоте 600 метров, когда у его легкомоторного самолёта стал отказывать двигатель. Пилот знал, что не сможет вернуться на аэродром, но он вспомнил совет своего инструктора и решил совершить посадку на самом широком шоссе, которое удастся найти поблизости. Это ему удалось.

Инцидент снял на видеорегистратор водитель одного из грузовиков, проезжавших по соседнему шоссе.