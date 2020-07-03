Лондон наводит воздушные мосты

Туристам из 50 стран, в том числе Франции, Испании и Италии, с 10 июля не нужно проходить 14-дневный карантин при въезде в Англию. Об этом обьявил в пятницу министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия пока предпочли не отменять меры предосторожности.

С 8 июня все прибывающие в Соединенное королевство должны были самоизолироваться на две недели. Это решение правительства вызвало гнев авиакомпаний: British Airways, Ryanair и Easyjet подали на правительство в суд, заявив, что его решение «окажет разрушительное влияние» на туризм и экономику.

"Франция, Германия, Италия, Испания - все эти страны находятся в списке разрешённых стран. Главное - действовать осторожно и не перечеркнуть усилия тех, кто много работал, кто сидел дома. Мы не собираемся отказываться от полученных результатов", - заявил в эфире Euronews министр транспорта.

Великобритания сегодня занимает 3 место в списке государств с самым высоким числом умерших от Covid-19. Среди разрешённых стран не значатся США и Бразилия, которые находятся во главе печального списка, а также Россия.

"Странно, что всего пару недель назад говорилось о необходимости оставаться в полной изоляции, а теперь мы вдруг оказались совершенно свободны: можем путешествовать в разные страны, - говорит этот житель Лондона. - Получается, что мы, по сути, снова полностью открыты".

"Думаю, что следует все-таки ввести меры контроля: возможно, тестирование всех по прибытии, а затем карантин до получения результатов". - добавляет эта девушка.

В правительстве подчеркнули, что если число заражений коронавирусом после смягчения карантина вновь поползёт вверх, эти меры пересмотрят. В субботу 4 июля в Соединённом королевстве наконец открываются бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры и музеи.