Гроздья рабства

Шампанское, которое ассоциируется с праздником и весельем, на этот раз ассоциируется с современным рабством.

Речь идет о торговле людьми, в соучастии в которой обвиняются виноделы региона Шампань.

В общей сложности речь идет о двух сотнях нелегальных мигрантов, которые были завербованы для сбора винограда.

Адвокат Комитет против современного рабства Мехди Бузайда рассказывают, как именно вербовали их доверителей: "Всем им была обещана работа с почасовой оплатой, составлявшей 10 евро. Это совсем неплохо. Им обещали, что вахта продлится от 20 до 30 дней. Это тоже неплохо. Им также пообещали жилье, и вообще, отсутствие бытовых проблем. Но реальность оказалась иной".

Большинство истцов были завербованы в центрах содержания мигрантов, которые расположены на территории Франции. Людей специально перевозили в Шампань.

Журналист Euronews Сириль Фурнерис передает из Реймса: "Вот тут ютились примерно 80 человек, условия, в которых они жили, правоохранители назвали "ужасающими". По 10 человек в комнате и одна душевая кабина на всех. Часто просроченная еда, поскольку не было холодильников, стояла тут же, на полу".

Эти люди недоедали, они работали с рассвета до заката, зачастую бесплатно и без всяких трудовых контрактов.

Те, кто выращивает виноград, поставляет собранный урожай ведущим винодельческим компаниям Шампани, в том числе и "Вдове Клико".

Там категорически отрицают, что знали о том, в каких условиях живут те, кто собирает драгоценные грозди.

Как указывают эксперты, такого рода ситуация - когда за мизерную плату нанимают работать фактически бесправных людей - часто встречается в европейских сельскохозяйственных регионах.

Филипп Тюрис, полковник полиции, начальник управления по борьбе с нелегальной наймом, рассказывает: "Их нанимали, при этом эти люди должны были сами оплатить проезд, а потом отдавать часть возможного жалованья посредникам, которые им эту работу предложили, когда мы вскрыли схему, то выяснили, что там посредник на посреднике и посредником погоняет, в результате тем, кто трудился на виноградниках, не доставалось вообще ничего".

Обвиняемым, а там есть и физические, и юридические лица, грозит не только длительное тюремное заключение, но и крупные штрафы.