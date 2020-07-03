От животного к человеку: путь вируса

Подавляющая часть возбудителей болезней к человеку пришла из мира животных, и новый коронавирус, ставший причиной пандемии Covid-19, тому пример. Некоторые вирусы "подарили" дикие и даже экзотические животные, но многие мы получаем от домашних питомцев и скота.

Как считает ветеринар-вирусолог Мишель Пепан (VETAGRO SUP), "практически в каждом животном обитает коронавирус — будь то кошка, собака, лошадь, свиньи, коровы — все, с кем мы вступаем в контакт".

Не у всех вирусов есть возможность "перепрыгнуть" на человека, в этом случае требуется соответствующий рецептор в человеческой клетке, но коронавирусы известны своей находчивостью.

вирусолог Эдди Холмс (Сиднейский университет): "Это уже пятый по счету новый коронавирус, который мы обнаружили у людей за последние 20 лет. И эти вирусы постоянно перепрыгивают на нас, некоторые из них, такие как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома и коронавирус ТОРС, приводят к серьезным заболеваниям, другие вирусы гораздо слабее и вызывают обычную простуду".

Источником Covid-19 предположительно стали летучие мыши. у грызунов, шимпанзе и других животных тоже есть вирусы, которые могут инфицировать людей. В прошлом у людей и домашних животных было меньше контактов с миром дикой природы и у инфекции было меньше шансов на распространение. Но сегодня ситуация меняется из-за целого ряда факторов.

"Это комплекс причин — методы ведения сельского хозяйства, ирригация, вырубка лесов, контакты с дикой природой. И экотуризм — туристы хотят приблизиться к природе, а это значит, что в определенный момент мы вступаем в контакт с вирусами, существование которых до того времени было ограничено лесами с дикой фауной".

Ученые говорят, что для подготовки к следующей пандемии необходимо проводить больше опытов на животных и исследований в области медицинской и ветеринарной вирусологии.

Более подробно о проводимых исследованиях вы можете узнать в новом выпуске программы "Незаметная Европа" на телеканале Euronews.