COVID-19: национальный праздник США во время пандемии

В США за прошедшие 24 часа были выявлены свыше 53 тысяч новых случае вирусоносительства, в общей сложности с момента начала эпидемии в стране насчитывается в настоящий момент свыше двух миллионов 700 тысяч зараженных, и если эпидемия продолжится такими же темпами, уже через неделю их число может превысить три миллиона человек.

В Техасе введено обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах и на улице.

Во Флориде в пятницу будут закрыты популярные пляжи, инфекционисты ждут грядущего Дня независимости - праздник отмечается 4-го июля - с плохо скрываемым беспокойством.

Еще во вторник профессор Фаучи сообщил на сенатских слушаниях, что ежедневная цифра заражений может увеличиться двукратно.

Как сообщила накануне старший эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхоув, "мы уже уверенно говорим о том, что основной путь распространения вируса - воздушно-капельный, и уже заразившийся человек, чихая, кашляя или просто разговаривая, разбрызгивает микрокапельки слюны, он может не знать, что у него вирус, ведь у очень многих болезнь протекает бессимптомно".

Тяжелейшая ситуация и в Бразилии. Президент Болсонару настаивал на открытии бизнесов, но даже в Рио-де-Жанейро те из них, что начали работать, испытывают недостаток в клиентах и покупателях.

Роберту Медроньу, директор по научной работе больницы университета Clementino Fraga Filho, полагает, что "сейчас самый неподходящий момент для запуска экономики, поскольку, несмотря на то, что в ряде штатов регистрируется падение числа инфицированных, в других цифры растут. Возникают новые очаги заражения, и заниматься решением экономических проблем, когда эпидемию не удалось взять под контроль, на мой взгляд, вредная затея".

В Индии с ее миллиардным населением в настоящий момент коронавирусом заражены почти 630 тысяч человек, для выявления новых случаев инфекции тесты проводятся практически в полевых условиях.

По словам врача-инфекциониста Хеты Мхатре, "вначале выявляют тех, у кого имеются симптомы, потом следует повторная диагностика. Измеряется и температура, и уровень снабжения легких кислородом".

В мире с момента начала пандемии коронавирусом заразились почти 11 миллионов человек, от COVID-19 и его последствий скончались свыше полумиллиона пациентов.