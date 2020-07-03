ЧП на судне с мигрантами: драки и попытки самоубийства

Судно Ocean Viking ассоциации SOS Méditerranée объявило чрезвычайную ситуацию после того, как несколько находившихся на его борту мигрантов попытались покончить с собой, а другие затеяли драку, поставив под угрозу безопасность остальных пассажиров и членов экипажа,

В заявлении SOS Méditerranée говорится, что 2 человека прыгнули за борт и утонули бы, если бы их не удалось во-время спасти. Ещё трое собирались последовать их примеру, но были остановлены, а один попытался покончить с собой на борту судна.

Координатор спасательной миссии Николас Романюк попытался вразумить их товарищей:

"Мы не можем это допустить, вы не должны прыгать за борт. Это создаёт проблемы, это вообще ничего не решает. Мы занимаемся этим четыре года, четыре с половиной года, мы всегда доставляем людей в безопасное место, но такое мы видим впервые за четыре с половиной года".

В SOS Méditerranée сообщили, что подала 7 запросов на разрешение зайти в безопасную гавань, но получили отказ от Италии и Мальты. Правительства этих стран пока никак не прокомментировали ситуацию.

На борту судна находятся 18О человек. Среди них одна беременная женщина и 25 несовершеннолетних, 17 - без сопровождающих родственников. Все они были спасены в Средиземном море в результате четырёх операций в период с с 25 по 30 июня. Первая из них была проведена в международных водах между Италией и Мальтой, три других - в территориальных водах Мальты.