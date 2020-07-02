Приговор американцу Уилану, обвиненному в шпионаже в России, вступил в силу

Приговор американцу Полу Уилану, осужденному за шпионаж против России, вступил в силу, поскольку сторона защиты не стала его обжаловать, сообщил ТАСС адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

"Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет", - сказал адвокат.

В июне Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обвинение просило приговорить бывшего морского пехотинца с паспортами США, Канады, Великобритании и Ирландии к 18 годам заключения за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений РФ.

Сам Уилан вины не признал. Материалы дела были засекречены, поэтому в ходе заседания суда была оглашена только резолютивная часть приговора. "Я внимательно следил за делом Пола с тех пор, как в январе приехал сюда в качестве посла, - отреагировал на решение суда посол США в РФ Джон Салливан. - Я назвал это следствие издевательством над правосудием, и сегодня это лишь подтвердилось. Американский гражданин был приговорен к 16 годам за преступление, доказательств которого мы так и не увидели".

Дипломат пообещал, что "США продолжат добиваться справедливого решения". Дипломат также отметил, что президент США "проинформирован о ходе дела Уилана". Своё возмущение приговором выразил и госсекретарь Майк Помпео. В своём аккаунте в социальной сети Twitter он потребовал его немедленного освобождения.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флэш-карте были сведения, содержащие гостайну. Обвиняемый утверждал, что в Россию прибыл на свадьбу, а "флешку" получил от знакомого оперативника и был уверен, что на ней фотографии их совместного отдыха. Защита пыталась доказать, что все это было подстроено.