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Россия

Голосование по поправкам к конституции: "трумф" или "фальшивка?

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 Марфа Васильева
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Голосование по поправкам к конституции: "трумф" или "фальшивка?
Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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"Триумфальным референдумом о доверии президенту" назвали в Кремле итоги голосования по поправкам к конституции.

По мнению Дмитрия Пескова, такую "высочайшую явку и высочайший уровень поддержки ... было спрогнозировать очень сложно". При этом представитель Владимира Путина заявил, что "невозможно" назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения и не дал ответа на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь.

ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования, которое завершилось в среду. После обработки 100 % бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92 % россиян, принявших участие в референдуме. Явка составила 65 %.

У оппозиции иное мнение: "Голосование - фальшивка, но оно стало открытой констатацией происходящего в стране: Владимир Путин вместе с группой своих коррумпированных друзей и сослуживцев незаконно захватил власть и желает быть пожизненным правителем России", - прокомментировал последние события Алексей Навальный.

"Самый большой уровень одобрения - в Чечне, единственный регион, высказавшийся против поправок - Ненецкий автономный округ, - передаёт из Москвы наш специальный корреспондент Галина Полонская. - Оппозиция называет это голосование "фарсом", в ЦИК говорят, что существенных нарушений не было. Текст обновленной конституции с поправками уже давно продаётся в магазинах. Здесь написано, что она вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования".

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