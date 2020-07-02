Центр Помпиду открылся и показал "упакованный" Пон-Нёф

Аплодисментами встречали первых посетителей сотрудники Центра Жоржа Помпиду, открывшегося в этот четверг после трёхмесячного перерыва.

По новым правилам, разработанным после эпидемии коронавируса, Бобур может принимать до 720 человек в час. Выставка Христо Явашева - американского художника и скульптора болгарского происхождения - может вместить 200 человек. Начавшая работу с трёхмесячным опозданием, выставка посвящена "упакованному" Христо в 1985 году парижскому мосту Пон-Нёф. Проект собрал тогда 3 миллиона зрителей и потребовал девяти лет переговоров с правительством Франции для получения разрешения.

"На этой выставке происходит нечто необыкновенное: все посетители носят маски и через них смотрят на "упакованные" объекты искусства Христо. Эффект от этого получается очень своеобразный", - говорит главный куратор выставки Софи Дюпле.

Для "упаковки" старейшего из сохранившихся через Сену парижских мостов Христо и его супруга Жанна-Клод использовали 41 000 квадратных метров золотистой материи.

"Моя жена из Болгарии, как и сам Христо, более того, сегодня - день нашей свадьбы. И мы подумали, что будет оригинально после карантина отметить это событие, став первыми посетителями выставки", - говорит парижский архитектор Миша Вицман.

В Центре Жоржа Помпиду надеются, что принятые санитарные меры окажутся достаточными, чтобы этот музей, в отличие от некоторых других, не стал очагом заражения. Так, в Москве за последние дни сразу в нескольких музеях отмечены вспышки коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры Антон Горянов.