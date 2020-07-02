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Мьянма

Трагедия на шахте в Мьянме: погибло более 100 человек

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 Сергей Щербаков
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Трагедия на шахте в Мьянме: погибло более 100 человек
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По меньшей мере 114 человек погибли в результате схода оползня в Мьянме. Трагедия произошла на шахте по добыче нефрита на севере страны.

Цифры не окончательные, в настоящее время спасательные работы продолжаются, по данным местных властей множество людей еще могут находятся под завалами.

Как сообщается, оползень сошел со скалы высотой более 300 метров. Сдвиг горной породы был спровоцирован затяжными сезонными дождями. Подобные происшествия не редкость в Мьянме. Ежегодно здесь гибнут десятки людей, особенно на шахтах из-за недостаточных мер безопасности.