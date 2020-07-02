МЭА: снижения выбросов не достичь без новых технологий

Нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году не достичь без резкого увеличения вложений в возобновляемые источники энергии: об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, который опубликован в четверг. Агентство объединяет 29 стран в основном Северной Америки и Западной Европы и считает своей задачей обеспечение энергетической безопасности этих государств.

В документе отмечается, что разработка и внедрение "зелёных" технологий занимают десятки лет, и поэтому приступать необходимо уже сейчас. При этом, для компенсации отставания менее развитых государств не обойтись без тесного международного сотрудничества.

Ещё более актуальными совместные действия становятся на фоне последствий пандемии, когда государства несут потери и вынуждены сокращать расходы, в том числе на исследования возобновляемой энергетики.

На следующей неделе должен состояться онлайн-саммит агентства, главной темой которого станет именно ускорение развития "зелёных" технологий.