Паспорт как разменная монета в политической игре

Великобритания заявила, что готова по упрощенной процедуре выдавать паспорта жителям Гонконга. Это связано с тем, что по мнению Лондона власти Китая нарушают договор о статусе этой территории. Пекин пришел в ярость и заявил о готовности принять ответные меры. Демарш Лондона носит явно политический характер, но что думают сами жители Гонконга?

Сейчас на территории этого специального административного района КНР живут 315 тыс человек, имеющих паспорт британских подданных за рубежом, который позволяет его обладателям посещать Великобританию без визы и находиться там до полугода. Оформить такой паспорт имеют возможность еще около 3 млн жителей Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.

Для кого-то это возможность переехать в Европу, но таких немного. "Мы целый год боролись за свои права. Мы должны жить здесь, а не переезжать в другую страну", - заявила Евроньюс одна из активисток за гонконгскую автономию.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты, сотни тысяч людей вышли на улицы, отстаивая автономию и принцип "одна страна, две системы". Этот принцип был провозглашен, когда Гонконг перестал был британской колонией, перешел под власти Китая, но при этом получил особый статус.

"В Гонконге проживает 7 миллионов человек. И они вольны ехать куда хотят. Они могут ехать в соседние азиатские страны, но также в Америку или Европы. И в этом нет ничего необычного, - считает британский политолог Андреас Фульда, ведущий исследователь Asia Research Institute. - Я не думаю, что власти Китая смогут этому помешать. В противном случае Гонконг просто превратится в тюрьму под открытым небом".

30 июня парламент КНР принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Это стало ответом на массовые протесты. Официально закон призван бороться с терроризмом и попытками подрыва государственной власти. Однако многие считают, что он направлен в первую очередь на подавление оппозиции и мнений отличных от официальной линии Пекина.