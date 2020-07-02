Николас Мадуро не получит хранящееся в Банке Англии золото Венесуэлы

Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Центрального банка Венесуэлы и выдать хранящееся в Банке Англии золото болиаврианской республики Николасу Мадуро. Еще в начале прошлого года британские власти перестали считать его легитимным президентом. Законным главой государства суд признал лидера оппозиции Хуан Гуайдо. Фактически, это означает, что именно он может теперь распоряжаться запасами драгоценного металла общей стоимостью более чем в $1 млрд.

Каркас уже заявил о намерении оспорить данное решение. По заявлению Центробанка Венесуэлы, вырученные от продажи золота средства должны были пойти на программу ООН по борьбе с коронавирусом.

Два года назад Мадуро также получил от Великобритании отказ. Тогда Банк Англии выразил опасения, что он использует принадлежащее государству золото в личных целях.

В понедельник Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за преследование оппозиции и "подрыв демократии" в стране. В ответ Каракас объявил персоной нон грата посла ЕС, но после звонка главы европейской дипломатии Жозепа Борреля пересмотрел данное решение.