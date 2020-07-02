ЕС призвал Россию расследовать нарушения в ходе голосования по Конституции

ЕС призвал Россию расследовать сообщения о нарушениях, допущенных в ходе голосования по поправкам к Конституции.

"Мы узнали об обвинениях в нарушениях. Мы ожидаем, что эти сообщения будут должным образом расследованы, поскольку это очень серьезные обвинения", - заявил Питер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Озабоченность" тем, в каких условиях прошло голосование, выразили и американские власти.

После обработки 100 % бюллетеней, поправки к Конституции поддержали 77,92 % россиян, пришедших на участки. Явка составила 65 %.

Однако во время голосования неоднократно сообщалось о нарушениях: о вбросах бюллетеней, принудительном и многократном голосовании, отказе предоставить доступ наблюдателям и т. д.