COVID-19: новые убытки и новые антирекорды

Европейская туристическая индустрия осторожно открывает двери путешественникам - ЕС разрешил гражданам полутора десятков стран, не входящих в сообщество, проводить отпуск, например, в Греции. Экономисты уже назвали цифры возможных потерь отрасли из-за пандемии - они составят свыше трех триллионов долларов, речь идет о глобальной ситуации.

На уровне малого бизнеса цифры выглядят иначе, вот что рассказывает Марчелло, владелец ресторана из итальянского Бергамо: "Мы потеряли примерно 90% клиентуры. Обычно мы обслуживали в день 150 посетителей, а сейчас мы обслуживаем от 15 до 30 человек2.

Вспышка инфекции в Цюрихе, где количество зараженных в ночном клубе превысило несколько сотен человек, заставляет власти швейцарских кантонов рассматривать все опции, которые касаются возможного распространения вируса.

Федеральные власти уже сообщили, что открытие внешних границ и приезд в альпийскую республику граждан ряда стран с рискованной эпидемической ситуацией будет означать для последних 10-дневный карантин.

Тем временем ВОЗ говорит, что к утру четверга число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 164 тыс., превысив 10 млн 350 тысяч человек, количество летальных исходов - и тоже на глобальном уровне - превысило полмиллиона.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством заболевших - таких почти полтора миллиона, в результате заражения скончались более 60 тысяч жителей этой южноамериканской страны.

Непростая ситуация и в Аргентине, где основные повторные вспышки были выявлены в Буэнос-Айресе.

А в США был поставлен новый антирекорд: за истекшие 24 часа там выявили почти 53 тысячи новых заразившихся, от инфекции в общей сложности умерли свыше 125 тысяч американцев.