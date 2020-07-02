Может ли тестирование и отслеживание контактов больных остановить второй карантин?

Многие европейские страны до сих пор регистрируют сотни новых случаев заболевания COVID-19 каждый день. Несмотря на то, что целые кластеры появляются в Испании, Португалии, Франции и Германии, некоторые эксперты уверены, что страны сумеют предупредить вторую волну коронавируса с помощью эффективного тестирования и отслеживания контактов зараженных.

Власти надеются, что контроль за распространением болезни поможет остановить вирус и не допустить нового массового заражения, как во время первой волны. В Германии, к примеру, после того, как на скотобойне в одном из городов Северной Рейн-Вестфалии нашли очаг заболевания, карантин наложили на несколько районов, изолировав около 600 тыс. людей. Испания ограничила работу некоторых услуг в провинции, где был обнаружен кластер.

Несмотря на оптимизм некоторых стран, ВОЗ предупреждает, что распространение вируса во всем мире только ускоряется и властям необходимо готовиться к худшему.

Можно ли предотвратить второй карантин?

Жители Парижа отдыхают в Люксембургском саду. Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Группа исследователей во главе с профессором глобальной эпидемиологии Тимом Колбурном в Университетском колледже Лондона (UCL) разработала 31 возможный сценарий ослабления ограничений в Великобритании. Они установили, что если удастся выявить 40% заболевших при помощи тестирования и отследить и изолировать хотя бы 40% их контактов, то второй волны удастся избежать. "Это даже в том случае, если после окончания карантина число контактов в день увеличится до 80% докоронавирусного уровня", - сказал Колбурн

Оптимистичный сценарий зависит от масштабов тестирования и эффективности системы отслеживания контактов больных. В идеале система здравоохранения должна быть способна быстро находить и изолировать больных и их окружение. Великобритания постепенно вышла из карантина и наняла тысячи специалистов для вычисления потенциальных зараженных.

По информации Министерства здравоохранения Франции, в стране проводится 700 тыс. тестов в неделю, поиском контактов больного занимаются две тысячи специалистов. "Лаборатории проводят достаточно тестов для того, чтобы эта система казалась работоспособной: на данный момент очаги коронавируса находятся под контролем. Кроме того, тесты используются для мониторинга распространенности вируса", - объясняет директор по исследованиям Института фундаментальных компьютерных исследований Французского центра научных исследований (CNRS) Клер Матье.

Похожая ситуация наблюдается и по соседству: Испания взяла больше 200 тыс. проб за вторую неделю июня, Германия проводит больше миллиона тестов в неделю. Такого количества тестов может оказаться недостаточно во время вспышки эпидемии, но Матье считает, что в таком случае страны смогут локально изолировать очаги заражения. "Сложно предвидеть результаты на этой стадии, но мы понимаем, что многие страны мобилизуют серьезные ресурсы, чтобы убедиться, что тестирование и отслеживание находятся на должном уровне", - сказал европейский представитель ВОЗ.

Важно контролировать очаги заражения

Пассажиры бельгийского аэропорта Завентем после снятия ограничений на полеты. Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Во время выхода из карантина французским департаментам присвоили три цвета: красный, оранжевый и зеленый в зависимости от распространения вируса и количества свободных мест в больницах. Регионы с лучшей динамикой вышли из режима изоляции быстрее. Это зонирование было основано на исследовании экономиста, сотрудника Французского национального центра научных исследований (CNRS) Бари Прадельски и математика Оксфордского университета Микеля Олиу-Бартона.

По мнению Прадельски, выявление наименее зараженных территорий и контроль за локальными очагами может помочь в сдерживании будущих вспышек вируса. "Если у нас образуются новые кластеры вируса, мы должны реагировать очень быстро на локальном уровне и сдержать вирус, ограничить передвижение и применить другие ограничительные меры, - сказал он. - Важно, чтобы люди не покидали зону активного распространения вируса и не заражали жителей другой географической зоны".

Исследователи предлагают распространить эту стратегию на весь Евросоюз, связав между собой наименее зараженные регионы, чтобы избежать введения 14-дневного карантина внутри ЕС. "Вирусу все равно, какой у вас паспорт. Вирус под большим контролем в Италии, чем в Великобритании. Мы думаем, что международное сотрудничество было бы выгодно с экономической точки зрения, а еще оно бы способствовало возникновению менее националистической риторики", - подчеркнул Прадельски.

Страх второй волны

Пекин начал введение карантинных мер после того, как в городе после недель затишья был выявлен очаг заражения с более, чем 100 случаями. Эксперты считают, что такая реакция властей закономерна. "Проблема Пекина в том, что в городе не было первой волны, первая волна была в Ухани и провинции Убэй, - сказала эпидемиолог парижского госпиталя Сент-Антуана в интервью France Inter. - Они также не хотят повторить ошибку Ухани и Убэй, которые недооценили серьезность эпидемии и наложили карантин слишком поздно".

Власти Южной Кореи сообщают, что в стране проходит вторая волна заболевания вирусом, и предупреждают о возможности внедрения мер по социальному дистанцированию. За последнюю неделю в Корее выявили от 40 до 60 заболевших в день, что гораздо меньше, чем во многих европейских странах. Тем временем, правительство предупреждает о сложностях, связанных с выявлением и изолированием новых очагов заражения.

"На этот вирус нет неадекватной реакции", - считает эпидемиолог Гарвардской школы общественного здравоохранения Майкл Мина. - Потенциально он может нанести серьезный вред нашему обществу, главное в данном случае - держать распространение заболевания под строгим контролем".

Ученые говорят, что с приходом осени может начаться вторая волна эпидемии. Летом европейцы проводят много времени на улице, это предполагает меньший риск подхватить инфекцию. Власти снимают ограничения, но надеются, что люди продолжат соблюдать социальную дистанцию и минимизировать контакты. Тем временем в социальных сетях и прессе появляются фотографии больших толп, и люди там без масок. Так, на традиционном французском празднике музыки, проходившем в прошлом месяце, широкий резонанс вызвало игонорирование зрителями правил санитарной безопасности.

На ухудшение ситуации в стране может повлиять человеческий фактор. Новая Зеландия, к примеру, успешно контролирует распространение болезни, но недавно стало известно о двух инфицированных женщинах, которых выпустили из карантина из соображений, как было сказано, "гуманности". Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала произошедшее "неприемлемым сбоем системы".

Работать на искоренение вируса должна не только система, но и сознательность самих граждан, считают эксперты. "Реакция на эту пандемию - это марафон, а не спринт, и ситуация продолжает развиваться", - сказал Euronews представитель Всемирной организации здравоохранения.