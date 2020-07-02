В Ботсване при загадочных обстоятельствах умерли более 350 слонов.

Первые случаи гибели слонов были зафиксированы в дельте реки Окаванго в начале мая. К концу месяца было известно о почти 170 погибших животных, к середине июня это число увеличилось более чем вдвое.

"Такого массового вымирания слонов не было очень и очень давно", — заявил директор по охране природы британской благотворительной организации "Спасение национального парка" Найл Макканн. По его словам, эта ситуация может угрожать и здоровью людей.

Ученый также добавил, что Ботсвана - это дом для трети африканских слонов, 10% из них водятся именно в этом регионе, а потому происходящее может сильно повлиять на мировую популяцию.

Британские СМИ сообщают, что тела более половины слонов были найдены около водоемов.

Свидетели рассказывают, что живые особи тоже ведут себя странно: они ходят кругами, не в состоянии изменить направление, и выглядят слабыми.

Причина массового вымирания пока неизвестна. Рассматриваются версии об отравлении или некоем заболевании. Ученые говорят, что не исключают и COVID-19, но вероятность этого очень мала.