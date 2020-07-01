Цюрих: 600 посетителей ночного клуба на карантине

В Цюрихе около 600 человек отправлены на карантин после массовой вспышки коронавируса в одном из ночных клубов города. Первоначально заражение подтвердилось у одного мужчины, затем положительными оказались тесты пяти его знакомых. Но когда врачи и чиновники попытались установить общую сеть контактов, они столкнулись с нежеланием посетителей ночного клуба сотрудничать:

Натали Рикли, глава департамента здравоохранения кантона Цюрих:

"По итогам этой массовой вспышки мы пытались выяснить, кто и с кем контактировал. Но в процессе наши сотрудники подверглись оскорблениям. Кроме того, многие, как выяснилось, указали неверные адреса электронной почты. Таким путём, конечно же, отслеживание контактов не работает".

Врачи в Цюрихе теперь всерьёз обеспокоены возможностью второй волны COVID-19. Они уже подвергали критике ситуацию в кантоне.

Например, в регионе пока так и не приняли обязательное во многих других городах и странах правило о ношении масок в общественном транспорте — не говоря уже о ночных клубах.