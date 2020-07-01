В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию. По предварительным данным ЦИК, их поддержали примерно три четверти избирателей

В России завершилось растянувшееся на неделю голосование по внесению поправок в Конституцию. Явка составила почти 65%. "Достойной" в условиях пандемии коронавируса ее назвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По предварительным данным ЦИК, примерно три четверти избирателей высказались за изменение основного закона страны, в том числе за "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Для того, чтобы поправки считались одобренными, их должны поддержать более половины проголосовавших.

В некоторых регионах страны уже обработано 100% протоколов: большинство жителей Камчатки, Еврейской автономной области, Чукотки и Хабаровского края высказались за перемены.

В Москве несколько сотен противников поправок собрались на Пушкинской площади. Некоторые участники митинга провели у памятника поэту одиночные пакеты. Полиция не стала им препятствовать.

На акцию протеста на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вышли десятки несогласных. Уже через час коммунальным службам понадобилось помыть местную брусчатку. Сопровождавшие спецтехнику сотрудники полиции попросили митингующих разойтись.