В России — заключительный день голосования по поправкам в конституцию. Среда по этому поводу объявлена в стране выходным днём. Досрочное волеизъявление началось уже неделю назад.

По данным, опубликованным ЦИК утром, за шесть дней явка составила чуть больше 55%. При этом в понедельник ВЦИОМ опубликовал первые экзит-полы: 76% "за" поправки.

Поправки в российскую конституцию предусматривают масштабные изменения в статьях как о политических, так и социальных вопросах.

Особо пристальное внимание вызвали пункты о возможности для президента выдвинуть свою кандидатуру ещё на два срока, а также о трактовке брака как союза мужчины и женщины.

Высказать свою позицию граждане могут только по всему пакету изменений. Поправки вступят в силу, если более 50% выскажутся "за".

Предварительные общие итоги ЦИК рассчитывает получить к полудню четверга.