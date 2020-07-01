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Россия

В России — заключительный день голосования

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 Павел Барсуков
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Голосование в Москве
Голосование в Москве   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В России — заключительный день голосования по поправкам в конституцию. Среда по этому поводу объявлена в стране выходным днём. Досрочное волеизъявление началось уже неделю назад.

По данным, опубликованным ЦИК утром, за шесть дней явка составила чуть больше 55%. При этом в понедельник ВЦИОМ опубликовал первые экзит-полы: 76% "за" поправки.

Поправки в российскую конституцию предусматривают масштабные изменения в статьях как о политических, так и социальных вопросах.

Особо пристальное внимание вызвали пункты о возможности для президента выдвинуть свою кандидатуру ещё на два срока, а также о трактовке брака как союза мужчины и женщины.

Высказать свою позицию граждане могут только по всему пакету изменений. Поправки вступят в силу, если более 50% выскажутся "за".

Предварительные общие итоги ЦИК рассчитывает получить к полудню четверга.

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