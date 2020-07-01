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Чехия

А теперь дискотека! В Праге отпраздновали окончание карантина

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 Елена Караева
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А теперь дискотека! В Праге отпраздновали окончание карантина
Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Пражане и гости чешской столицы решили отпраздновать окончание карантина с размахом, накрыв не поляну, но мост, приготовив для ужина блюда дома.

Огромный пикник, когда без опасения можно общаться и радоваться жизни.

На пикник пришла и Ева Несверова: "Полегчало, конечно, ведь со всеми ограничениями из-за COVID-19 пришлось понервничать, так что самое время расслабиться и начать получать удовольствие".

Ондржей Кобза, организатор вечеринки: "Начало отпусков, люди хотели распрощаться со сложным периодом, очень надеюсь, что эпидемия не вернется. Мы празднуем новый старт в жизни".

После ужина состоялся концерт, а затем - столь же импровизированная дискотека.

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