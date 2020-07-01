Итальянская полиция изъяла крупнейшую партию "джихадистского наркотика"

Неаполитанская мафия "Каморра" может управлять сбытом наркотиков "Исламского государства". Новое подтверждение этому итальянские следователи увидели в конфискации в порту Салерно рекордной партии амфетаминов из Сирии. Ее общая стоимость оценивается в 1 млрд евро. 84 миллиона таблеток каптагона - всего около 14 тонн - были спрятаны, среди прочего, в деталях промышленных двигателей.

По мнению полиции, целый ряд итальянских группировок занимается сегодня продажей так называемого "наркотика джихадистов" по всему миру. Введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения ранее сильно ударили по преступному бизнесу - предложение резко упало. Как следствие, многие наркодилеры наладили поставки из подконтрольных "Исламскому государству" территорий, где темпы производства не изменились, несмотря на пандемию.

Многомиллионные доходы от продажи каптагона идут на финансирование экстремистских группировок. Но, в первую очередь, его потребляют сами джихадисты. Среди прочего, "таблетки ужаса" были обнаружены в местах, где скрывались исполнители парижских терактов 2015 года.