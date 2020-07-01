Миллионам гонконгцев станет проще получить британский вид на жительство

Великобритания упрощает процедуру получения вида на жительство для почти трех миллионов выходцев из Гонконга, родившихся до его передачи под юрисдикцию КНР в 1997 году. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон всего через несколько часов после того, как в особом административном районе вступил в силу закон о нацбезопасности. Среди прочего, он предусматривает пожизненное заключение за сепаратистскую деятельность.

"Мы предупреждали: если Китай будет и дальше действовать в том же духе, мы откроем новый путь в Соединенное Королевство для всех и каждого, кто обладает статусом подданного Британских заморских территорий, мы позволим им временно пребывать на нашей территори, жить и работать здесь, а в дальнейшем - получить гражданство", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Евросоюз также обвиняет Пекин в нарушении принципа "одна страна - две системы".

"Этот закон угрожает высокому уровню автономности Гонконга, ставит под удар независимость судов и верховенство права. Мы сожалеем об этом шаге", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В Китае критику воспринимают как вмешательство в свои внутренние дела, а принятие закона объясняют желанием стабилизровать обстановку в Гонконге, где с прошлого года проходят массовые антиправительственные манифестации.