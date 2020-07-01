Гонконг: годовщина и новый закон

В Гонконге отмечают 23-ю годовщину перехода под суверенитет Китая — и в этот же день в особом административном районе вступил в силу закон о национальной безопасности.

Шествия по случаю этой даты были запрещены властями из-за угрозы распространения коронавируса, но это не остановило оппозицию. В результате столкновений и беспорядков были задержаны несколько десятков человек, сообщается о пострадавших.

Деннис Квок, оппозиционный юрист:

"Обычно я говорю несколько слов по-английски, обращаясь к международному сообществу и зарубежным СМИ, Но из-за нового закона, я больше так не смогу. Если я что-нибудь вам скажу, меня арестуют сразу по выходе из здания".

Первый арест согласно закону произвели уже в среду утром: в торгово-развлекательном центре задержали активиста, у которого с собой был плакат к призом к независимости Гонконга.

Закон направлен на предотвращение сепаратизма, национализма, экстремизма и сговора с иностранными силами.

Виктор Гао, университет Сучжоу:

"Китай сегодня поступает так же, как делали и британцы до 1997 года. Это тот минимум, который может требовать и любая другая страна. Так что центральное правительство Китая имеет полное право вводить такой закон в Гонконге".

Закон вызвал резкую критику западных стран и правозащитников. Среди прочего, он предусматривает размещение в Гонконге китайских сил безопасности. Пока административный район имеет собственную полицию, не подчинённую напрямую Пекину.