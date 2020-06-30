Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату.

В Тверской области прошла торжественная церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. В ней приняли участие российский президент Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко. Мемориал создан исключительно на пожертования. В его центре на десятиметровом насыпном кургане возвышается 25-метровая бронзовая фигура солдата.

Главы государств возложили к монументу цветы и почтили минутой молчания память павших в кровопролитных боях за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 по март 1943 года.

В опубликованной к 75-летию окончания Второй мировой войны статье Владимир Путин ранее отмечал, что подо Ржевом погибли более миллиона советских военнослужащих. Причем в ее англоязычной и русскоязычной версиях цифры потерь отличались на 200 тысяч. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что английский текст был отправлен на печать заранее, тогда как работа в архивах продолжилась. По его словам, наиболее точные данные появились именно в "Российской газете".

Выступая на церемонии, президент пообещал, что подвиг советских солдат не будет "замазан ложью и фальсификациями". В память о павших Путин и Лукашенко посадили ель.

Перед открытием Путин записал на фоне памятника обращение к россиянам, в котором призывал их голосовать за предложенные им поправки в Конституцию.