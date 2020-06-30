Лучшее будущее для России или конституционный переворот?

"Выбери свою поправку", — написано на стенде "Волонтеров Конституции". 3000 человек в разных городах России разъясняют, как узнать, где проголосовать и в чем суть поправок. Информировать население о голосовании они будут до закрытия избирательных участков 1 июля.

"В основном интересуется старшее поколение. Когда мы рассказываем, что будет ежегодная индексация пенсий, это прямо прописано конкретно будет в статье, тогда они говорят, что да, это хорошая идея", — рассказывает волонтер Ирина Политова.

Эти две учительницы из Балашихи собираются поддержать поправки. Ту, которая обнуляет сроки Владимира Путина, они считают особенно важной.

— С Путиным мы все-таки уже не первый год, и нас в принципе устраивают и вся его позиция, и его действия, поэтому мы поддержим его.

— В ситуации сложной самоизоляции поддержка семьям была материальная, мы благодарны очень ему за это.

Пенсионер Евгений к стенду "Волонтеров" даже не подходит, он категорически против изменения Конституции и обнуления сроков действующего президента.

- Власть должна меняться. Однозначно. 20 лет ничего не сделано.

Организаторы кампании "Нет" называют голосование конституционным переворотом, который позволит Владимиру Путину остаться у власти.

"Он еще к тому же собирает еще больше рычаги правления под себя. По сути он делает классическую автократию, классическую диктатуру", — говорит участница комитета "Нет" Юлия Галямина.

По данным ВЦИОМа, за первые дни голосования поправки поддержали 76% россиян. По мнению Андрея Колесникова, руководителя программы "Российская внутренняя политика" центра Карнеги, сейчас на кону не только легитимизация обнуления.

"За 20 лет он сформировал свое государство, свой политический режим, и вот эти поправки, которые касаются Бога, которые касаются тысячелетней русской истории, которые касаются русского народа как государствообразующего народа, - это все лично для Путина, я думаю, страшно важно и для его ближнего круга, потому что эти поправки фиксируют идеологический каркас путинизма".

"Конституция обеспечит территориальную целостность России". На этой листовке расшифровывается одна из поправок, и здесь мы видим фотографию Крыма, ставшего одним из символов политики Владимира Путина", — передает из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.