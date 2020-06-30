Обнаружен новый штамм свиного гриппа, который может привести к пандемии

Китайские ученые объявили об обнаружении нового штамма свиного гриппа, который может передаваться от свиней к людям и способен распространиться до масштабов пандемии. Новый штамм под названием G4 генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году.

Исследователи из Китайского сельскохозяйственного университета, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Университета Ноттингема в Великобритании сообщили, что в результате наблюдения за вирусом гриппа у свиней в период с 2011 по 2018 год они открыли новый штамм H1N1, который назвали G4.

Авторы статьи отмечают, что свиней следует рассматривать как промежуточных хозяев или "сосуды для смешивания" вирусов пандемического гриппа.

"Вирус G4 имеет все основные признаки вируса, распространение которого может перерасти в пандемию", - говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в журнале PNAS.

Серологическое исследование показало, что у 10% работников ферм, контактировавших со свиньями, есть антитела к этому штамму. Чаще всего их выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

В настоящее время вирус передается от свиней к людям, и нет практически никаких доказательств того, что инфекция сейчас может передаваться от человека к человеку. Но ученых беспокоит, что вирус может мутировать дальше, став гораздо более контагиозным.

“Поскольку свиньи могут быть инфицированы вирусами гриппа от разнообразных организмов-хозяев (таких как птицы и люди), они могут служить "смесителем", способствующим рекомбинации генов гриппа от различных вирусов и созданию "нового" вируса гриппа. Проблема состоит в том, что такой "новый" реассортантный вирус может легче передаваться от человека человеку или может вызывать более острое заболевание у людей, чем первоначальные вирусы”, - сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в 2009 г. вспышка свиного гриппа унесла жизни от 157 до 575 тыс. человек по всему миру.

Восемьдесят процентов смертельных случаев, по оценкам, приходилось на людей моложе 65 лет. Почти у трети людей в возрасте старше 60 лет были антитела, поскольку они уже, вероятно, сталкивались с вирусом H1N1 в более молодом возрасте.

Вакцину против этого штамма удалось разработать в короткие сроки, и в августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии.