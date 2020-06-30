Обнаженные активисты сковали себя у министерства финансов

Несколько десятков раздетых активистов движения "Восстание против вымирания" сковали себя символической цепью и облились кроваво-красной краской. Перформанс прошел у ворот в здание министерства экономики и финансов Франции в Париже. Таким образом активисты выразили протест против планов французского правительства оказать финансовую помощь предприятиям, которые, по мнению протестующих, загрязняют окружающую среду.
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