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США

Луизиана: право на аборт

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 Ирина Шелудкова
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Луизиана: право на аборт
Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Верховный суд США отменил закон Луизианы, ограничивающий аборты, закрепив за женщинами конституционное право на прерывание беременности. Закон, одобренный губернатором Луизианы в мае прошлого года, обязывал врачей, делающих аборты, запрашивать в случае необходимости разрешение на госпитализацию в больницах, расположенных на расстоянии не более 48 км. Постановление суда стало победой для движений, выступающих за права женщин. К тому же, если бы закон вступил в силу, двум из трех абортных клиник Луизианы пришлось бы закрыться. Закон оспорила клиника Hope Medical Group for Women из города Шревепорт.

Ниа Векс, местная активистка за репродуктивные права женщин, говорит: "Сегодня у женщин есть больше возможностей для принятия решений, которые лучшим образом повлияют на их жизнь и жизни тех, кого они решат произвести на свет, либо нет".

Но сторонники запрета абортов возмутились решением суда. Мэллори Кигли из движения за запрет абортов SBA List комментирует: "Это печальный день для женщин Луизианы и всех женщин страны, которые рассчитывают на определенный уровень медицинского обслуживания, если им нужна операция, например аборт, который зачастую проводят в учреждениях с недобросовестным методами работы".

Ассоциация "Врачи за репродуктивное здоровье" в свою очередь, отмечают, что в законе штата содержались неуместные медицинские ограничения.

Сторонники запрета абортов надеялись получить поддержку своим идеям после назначения президентом США Дональдом Трампом консервативных судей в высшую судебную инстанцию страны. Но против закона выступили пятеро судей из девяти, при этом консерватор Джон Робертс присоединился к четырем судьям-либералам.

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