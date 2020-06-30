400 млн человек потеряли работу из-за пандемии (МОТ)

Около 340 млн человек по всему миру могут потерять работу к концу нынешнего года. Такой прогноз сделан в докладе Международной организации труда (МОТ). В нём подчёркивается, что это худший сценарий из всех возможных, но он может осуществиться, если вновь придётся ввести карантин из-за пандемии коронавируса.

По данным МОТ, только во втором квартале текущего года работу потеряли 400 млн человек по всему миру. Вот во что вылилась потеря 14% рабочих часов. Но если экономическая активность оживится, то число безработных сократится до 140 млн при оставшихся незаполненными почти 5% часов.

Особенно уязвимыми считают эксперты рабочие места, занимаемые женщинами. По данным Международной организации труда, женщины составляют 57% работников, занятых на неполный рабочий день. Именно такие сотрудники будут сокращены в первую очередь.

"Женщины сосредоточены в тех секторах, которые наиболее пострадали от пандемии. Они очень широко представлены в домашней работе, в сфере здравоохранения и социального обеспечения, и это бремя бесплатной помощи, которое всегда было прерогативой женщин, умножилось в результате пандемии. Таким образом, мы рискуем потерять (хотя и скромные) достижения в области гендерного равенства, которых мы добились в последние годы", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Эксперты МОТ считают, что и при самом оптимистичном сценарии, если мировая экономика восстановится быстро, работу потеряют 34 млн человек.

По данным министерства экономического развития России, обнародованным в конце июня, в стране из-за коронавирусного кризиса приостановили работу 15 млн граждан. 680 тысяч из них попали под сокращения.