ВОЗ: "Пандемия COVID-19 не закончилась, всем требуется осторожность"

Общее количество зараженных в Соединенном Королевстве во вторник составило почти 312 тысяч человек, очаг эпидемии в Лейстере под контроль взять пока не удается. Уровень передачи инфекции остается в три раза большим, чем в разгар пандемии COVID-19.

Власти закрывают город на строгий карантин.

Об этом в Палате общин сообщил Мэтт Нэнкок, министр здравоохранения Великобритании: "Правила изоляции остаются прежними - не выходить из дома без необходимости, никуда не ездить, покупки совершать только поблизости в городе".

За последние дни в Лейстере были выявлены почти 950 новых случаем вирусоносительства.

Эта жительница Лейстера считает случившееся закономерным: "Никто же не соблюдал никакого социального дистанцирования, половина вообще не надевала маски, не дезинфицировала руки. Большие толпы людей бродили по улицам, рестораны и пабы были открыты, ничего удивительного".

В Сербии, где ношение защитных масок в общественных местах также не было обязательным, уже регистрируется рост заражений.

В ВОЗ призывают к максимальной осторожности, заявляя, что эпидемия в самом разгаре, и цифры заболевших таковы, что говорить об окончании мобилизации против коронавируса не приходится.

На брифинге об этом предупредил Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор организации: "Нам понятно желание как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, но мы напоминаем, что ничего не закончилось. Да, имеются положительные результаты в ряде стран, но на самом деле волна пандемии только усиливается".

В США, где количество зараженных приближается к 2 млн 700 тысячам человек, власти ряда штатов, расположенных на побережье, намерены закрыть пляжи на грядущие выходные, когда в Америке отмечается День независимости.

Быстрее всего инфекция распространяется там, где, как полагают специалисты, меры изоляции были сняты раньше, чем это позволяла сделать эпидемиологическая обстановка.