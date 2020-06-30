Принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение и наказание таких действий как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. По мнению наблюдателей этот правовой акт позволит Пекину принимать жесткие меры по отношению к сторонникам оппозиции в Гонконге.

Около сотни демонстрантов собрались в деловом центре Гонконга, чтобы выразить протест против принятия закона. Полиция оценила место проведения акции и задержала несколько участников.

Лидер движения "Революция зонтиков" Джошуа Вонг и другие известные активисты заявили, что выходят из рядов оппозиционной организации Demosisto из-за опасений за свою жизнь и безопасность. По словам Вонга, в Гонконге началась новая эра, которую он сравнил с периодом преследования политической оппозиции на Тайване, получившего название "белый террор".

Закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания и создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству. Правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Из-за принятия закона администрация США лишила Гонконг торговых преференций и наложила запрет на оборонный экспорт. Вашингтон опасается, что значимые для обеспечения безопасности США технологии могут оказаться в руках Народно-освободительной армии Китая.