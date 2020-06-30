COVID-19 не вернул болгар на родные пляжи

Летний сезон начался, а болгарские отдыхающие так и не вернулись на родное черноморское побережье. В последние годы как минимум треть из них предпочитает проводить каникулы за границей, главным образом, в Греции или Турции. И даже коронавирус не смог изменить данную тенденцию. На это возлагали свои надежды местные работники сферы туризма.

"Рынок летнего отдыха, рынок пляжного отдыха всегда отличался консервативностью. Одно время было очень непросто заставить болгар поехать куда-то еще. Позже Греция стала пользоваться у них популярностью. Теперь тяжело заставить их вернуться", - отмечает Димитар Попов, турагент.

С 2016 по 2019 год количество болгар, отправляющихся в отпуск в Грецию, выросло на 16%. Валентин отдыхать на родине не любит.

"Наши курорты, пляжи, местная еда всегда были очень дорогими, оставляли желать лучшего. В Греции пляжи тянутся на километры. Никакого нагромождения гостиниц. Я могу и вправду наслаждаться прекрасным морем", - говорит Валентин Спассов.

"Бетонном морем" называют болгарское побережье местные экологи. Новые пансионаты, курорты, детские лагеря. Строительные работы ведутся даже вблизи заповедных территорий и природных парков. Недалеко от болота Алепу скоро появятся как минимум 4 отеля.

"А вот такие сооружения, пожалуй, главная причина того, почему все больше болгар предпочитают проводить лето где-то еще. Похоже на отель, но на самом деле, так выглядит будущая защитная конструкция от оползней". - говорит Дамиан Воденичаров, корреспондент Euronews.

Пустующие пляжи - проблема для всей страны в целом, заявляют в правительстве. Доходы от туризма составляют почти 12% ВВП Болгарии