Король Бельгии сожалеет

Король бельгийцев Филипп впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Бельгией Конго с 1885 по 1960 годы.

Король также отказался от визита в Демократическую Республику Конго по случаю отмечаемого 30 июня 60-летия независимости от бельгийского колониального господства, сочтя этот визит неудобным "в нынешних обстоятельствах".

В своем письме президенту Конго Феликсу Чисекеди монарх отметил, "в эпоху закрепления колониального господства Бельгии в Конго были совершены акты насилия и жестокости, которые остаются тяжким грузом нашей коллективной памяти. Последовавший за ней колониальный период также вызвал страдания и унижения". Король Филипп заявил, что продолжит бороться со всем формами расизма.

В конце 19-го века под контроль Бельгии перешла огромная территория в бассейне реки Конго. Колониальные доходы бельгийский король Леопольд II вкладывал в развитие своей стран. По оценкам историков. во время его правления в Конго погибли 10 миллионов человек. Нынешний король Филипп — прямой потомок Леопольда II.