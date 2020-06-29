Палестинцы просят ЕС пригрозить Израилю санкциями

Палестинцы протестуют против плана Израиля распространить свой суверенитет на еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях, и Иорданскую долину. Израильская аннексия этих территорий предусмотрена «сделкой века», предложенной президентом США и отвергнутой Палестиной. Против плана аннексии выступили ООН, Россия и Евросоюз.

«Несмотря на слова осуждения, мы так и не увидели никаких заявлений Европейского союза о реальных последствиях, о цене, которую заплатит Израиль, в случае если он пойдет на это грубое нарушение международного права и устава ООН», – сказала в интервью Euronews палестинский политолог Нур Одех.

Начало реализации плана намечено на 1 июля. Но, по некоторым данным, аннексия не коснется всех израильских поселений и Иорданской долины. На пересмотре первоначального плана настаивает сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц.

По мнению корреспондента издания The Times of Israel Йехуды Ари Гросса, «полноценная аннексия всех израильских поселений и Иорданской долины вызовет нежелательную для израильского правительства реакцию международного сообщества. Поэтому более вероятно, что произодет что-то более символическое и постепенное».

В Израиле оккупированный в 1967 г. Западный берег реки Иордан называют округом Иудея и Самария; он находится под управлением израильской армии. По мнению палестинцев, распространение израильского суверенитета на израильские поселения и границу с Иорданией сделает невозможным создание на этой территории самостоятельного и жизнеспособного палестинского государства.