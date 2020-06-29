Белые актеры больше не будут озвучивать персонажей "Симпсонов" других рас. Это решение создатели одного из самых популярных американских мультфильмов приняли на волне акций протеста под лозунгом Black Lives Matter, которые не прекращаются в США уже почти месяц.

В тот же день белый актер Майк Хенри, озвучивающий темнокожего персонажа "Гриффинов" Кливленда Брауна, также сообщил, что отказывается от роли.

"Для меня было честью играть Кливлэнда в течение 20 лет. Я люблю этого персонажа, но "цветных" персонажей должны озвучивать "цветные" люди. Поэтому я отказываюсь от роли", - написал Хенри в своем Twitter.

В январе актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать героя "Симпсонов" мигранта из Индии Апу. Точную причину такого решения артист не называл. Но есть предположение, что оно связано с критикой персонажа, который изображен как стереотипный американец индийского происхождения.

В июне стриминговый сервис HBO Max убрал из доступа знаменитую оскароносную ленту "Унесённые ветром" из-за сцен, которые, по мнению компании, носят расистский характер. Несколько недель спустя фильм вернули, добавив к нему комментарии, разъясняющие исторические аспекты его создания.