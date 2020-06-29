Белый дом: "Заведомо ложные измышления"

Белый дом заявляет, что американские спецслужбы не докладывали Трампу о том, что Россия якобы предлагала боевикам из афганского движения "Талибан" вознаграждение за убийство военнослужащих США.

В прошлом году в Афганистане погибли , участвуя в боевых действиях, 20 американских солдат.

Сведения, которые сообщила "Нью-Йорк Таймс", комментировать отказались все профильные ведомства США, Трамп же назвал информацию "очередным вбросом", и заявил, что "специалисты сочли сведения недостоверными".

Как сообщалось, "американские спецслужбы пришли к выводу, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам-талибам убивать солдат сил коалиции в Афганистане. Эти действия якобы совершались во время переговоров, которые США вели с представителями движения Талибан.

"Нью-Йорк Таймс" подчеркнула, что эти факты обсуждались на брифингах президента и на заседании Совета национальной безопасности.

Москва назвала изложенное в материале "чушью", отметив, что это - заведомо ложная информация, которая "иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки".

Сенатор-республиканец Грэм, в прошлом кадровый военный, заявил, что Конгресс "обязан изучить представленные факты, эту точку зрения разделяет и спикер Палаты представителей демократ Пелоси.