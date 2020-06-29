Дмитрий Песков: оповещений об угрозе повышения радиации в РФ нет

Москва опровергает появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия могла стать источником повышения радиационного фона на севере Европы в июне. Ранее специалисты нидерландского Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды предположили, что радионуклиды пришли в Норвегию, Финляндию и Швецию со стороны их восточного соседа.

"Вы знаете, что у нас абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных нет", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

В "Гринпис" склонны доверять информации нидерландских коллег и делают свои предположения относительно того, на какой из российских АЭС могло произойти повреждение топливного элемента.

У Владимира Чупрова, руководителя энергетической программы "Гринпис -России", есть два основных варианта: "Это Кольская АЭС в четыре реактора ВВР-440. И это Ленинградская атомная станция, где несколько реакторов РБМК Чернобыльского типа, которые могли дать такую вот утечку. Судя по моделированиям, которые сегодня есть, это ближе к Мурманской области, тогда действительно это Кольская АЭС. Или еще один вариант - утечка с атомной подводной лодки".

В МАГАТЭ отмечают, что превышение концентрации радиоизотопов на севере Европы не представляет опасности для природы и здоровья человека