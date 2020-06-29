Второй тур для Дуды и Тшасковского

На президентских выборах в Польше ни один из кандидатов не получил необходимое для победы простое большинство голосов.

По последним данным, действующий глава государства Анджей Дуда, кандидат от правящей консервативной партии "Право и Справедливость" заручился поддержкой более 45% избирателей.

Во втором туре 12 июля его оппонентом станет кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который набрал около 29% голосов.

После объявления первых результатов Дуда отметил, что на этот раз в первом раунде он получил больше голосов, чем пять лет назад. "Нас объединяет одна значимая цель — спасение Польши, спасение достоинства Польши, чтобы народ ощутил, что государство представлено с с достоинством, наша цель — Польша, в которой национальные интересы служат приоритетом". — заявил действующий президент.

Его основной конкурент Рафал Тшасковский заявил: "Свыше 58% жителей Польши хотят перемен и сегодня я хочу обратиться к ним и сказать, я буду вашим кандидатом — кандидатом, который принесет перемены!"

Первый тур состоялся при рекордной явке — на участки пришли 63% избирателей.

Наблюдатели отмечают, что в финальной схватке шансы на победу есть у обоих кандидатов, так как оппозиционные голоса объединятся против действующего президента.

Правящая партия в прошлом году на парламентских выборах получила абсолютное большинство. В случае победы Тшасковского в президентской гонке, оппозиция обретет политической преимущество — глава государства в Польше обладает правом вето и назначений на ключевые посты.