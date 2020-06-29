На полигоне твердых промышленных отходов в Норильске произошел пожар. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что огонь начал распространятся в 09:00 мск в понедельник и достиг площади 1 тыс. кв. метров. В МЧС уточнили, что в 13:01 по местному времени пожар был локализован.

"Свалка расположена в пяти километрах от города, угрозы строениям нет. Дым относит в сторону от города", - сказал собеседник агентства. Если ветер изменит направление, то будет задействована лаборатория для измерения ПДК вредных веществ.

СК организовал проверку по факту пожара. "Будет проверено соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Полигон принадлежит ООО "Байкал-2000". По данным из открытых источников, компания занимается вывозом и утилизацией отходов. Лицензия ей выдана в том числе на опасные отходы.

Накануне в регионе произошла другая авария. В воскресенье стало известно о сбросе из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики в Норильске неустановленной жидкости с химическим запахом. Специалисты оценивают ее объем в 5-6 тыс. кубометров. По информации "Новой газеты", в ее состав входят тяжелые металлы, сернистая кислота и поверхностно-активные вещества.

На месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция. "По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время, по результатам разведки тундровой зоны установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы компании "Норникель", инцидент произошел после того, как руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, допустив "грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики". Это было сделано для того, чтобы предотвратить возможные нештатные ситуации, связанные с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища. Организация отстранила от работы ответственных лиц и начала служебное расследование случившегося.

Хвостохранилище Талнахской обогатительной фабрики компании "Норникель" располагается на расстоянии 7,5 км от микрорайона Талнах города Норильска и около 500 м от реки Хараелах. По имеющимся данным, угрозы попадания загрязненной воды в Норильск нет, так как на реках Хараелах и Норильская, куда попала жидкость, нет водозабора.

В конце мая в Норильске произошел разлив около 21 тысячи тонн топлива из резервуара дочерней компании "Норникеля".