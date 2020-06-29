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Россия

В московской пятиэтажке прогремел взрыв

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 Марика Димитриади  & Euronews
В московской пятиэтажке прогремел взрыв
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По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. По данным агентства ТАСС, сгорели четыре квартиры, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В настоящему моменту его уже удалось потушить.

"По предварительным данным, в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Проходчиков могла сдетонировать газовоздушная смесь", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

10 человек остались без жилья. Ближайшую ночь они проведут в пункте временной помощи в соседней школе. Компенсация будет определена по итогам расследования.

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