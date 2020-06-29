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США

Миссисипи лишился флага

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 Елена Караева
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Миссисипи лишился флага
Авторское право  AP Photo
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Палата представителей и Сенат Миссисипи проголосовали за отказ от нынешнего флага этого штата, когда-то входившего в Конфедерацию Юга США.

С того момента на знамени присутствовала символика армии конфедератов: красный квадрат с синим андреевским крестом, в который вписано 13 белых звёзд.

Чернокожие составляет 38 % населения штата, и этот флаг, как полагают законодатели, содержит эмблему, которая их избирателями считается расистской.

Комиссии поручили разработать дизайн нового флага, он уже не будет содержать символики конфедератов, но слова о вере в бога останутся.

Жителям Миссисипи предложат одобрить новый вариант флага штата 3 ноября, в день выборов президента США.

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